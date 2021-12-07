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ВОЗ пообещала диагноз COVID-19 каждому десятому европейцу к концу недели

14:35
  • вторник
  • 07 декабря 2021

Суточное число летальных исходов в сравнении с сентябрем в Европе удвоилось

До завершения второй недели декабря коронавирусной инфекцией будет болен каждый десятый житель Европы. С таким прогнозом во вторник, 7 декабря, выступил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.

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Доктор Клюге напомнил прежний прогноз организации о том, что без экстренных мер к началу 2022 года могут умереть от COVID-19 еще полмиллиона человек. По прошествии месяца число летальных исходов возросло на 120 тысяч, а количество случаев коронавируса увеличилось на десять миллионов.

При этом суточное число летальных исходов в сравнении с сентябрем практически удвоилось — с 2100 до 4100, подчеркнул Клюге.

Исходя из этой динамики, глава европейского подразделения ВОЗ выразил уверенность в том, что на исходе текущей недели лабораторные исследования подтвердят коронавирус у каждого десятого жителя Европы.

Больше случаев COVID-19 регистрируется во всех возрастных группах, но наиболее высокие показатели сейчас наблюдаются у детей в возрасте от 5 до 14 лет, цитирует Клюге ТАСС.

Ранее главный внештатный педиатр столичного департамента здравоохранения Исмаил Османов отметил, что коронавирус "серьезно омолодился": увеличивается количество детей с коронавирусом и случаев, требующих госпитализации.

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