США разрешили России прислать новых дипломатов вместо высланных

Москва осведомлена об этом, уверяет Вашнгтон

Российская сторона может прислать новых сотрудников своих дипломатических миссий в США вместо дипломатов, которым предстоит покинуть страну. Об этом во вторник, 7 декабря, заявили в американском посольстве в Москве.

В ведомстве заверили, что в отношении российских дипломатов речь не идет о высылке, им предстоит покинуть Соединенные Штаты вследствие завершения сроков командировок.

Решение Вашингтона об ограничении сроков дипломатических командировок продиктовано стремлением к одинаковой ротации сотрудников, что создаст больший паритет в работе, утверждают в посольстве США.

Пресс-секретарь дипмиссии Джейсон Ребхольц назвал дипломатию единственным ответственным способом разрешения кризиса в отношения Вашингтона и Москвы. С этой точки зрения функционирующее посольство имеет решающее значение, поэтому в Соединенных Штатах обещают продолжить работу по решению данного вопроса, сообщает РИА Новости.

По требованию американской стороны 27 российских дипломатических работников, чей срок пребывания ограничен Госдепартаментом, должны будут покинуть Соединенные Штаты 30 января 2022 года.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что у США еще есть время остановить высылку российских дипломатов, в противном случае Москва ответит зеркально.

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