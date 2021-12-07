Москве пообещали двадцатиградусный мороз к концу рабочей недели

Уже в воскресенье, 12 декабря, температура резко пойдет вверх

К концу текущей рабочей недели столбики термометров в столичном регионе могут опуститься ниже отметки минус 20 градусов. Такой прогноз во вторник, 7 декабря, дает центр погоды "Фобос".

Синоптики прогнозируют снижение температуры в Москве в ночь на четверг, 9 декабря, до минус десяти градусов. В пятницу столичный регион охватят морозы до 17 градусов, в Московской области возможно до минус 20 градусов.

В субботу, 11 декабря, минимальная температура в столичном регионе ожидается также на уровне 20 градусов ниже нуля.

При этом в воскресенье, 12 декабря, температура резко пойдет вверх и может достичь минус двух—четырех градусов, сообщает АГН "Москва".

При этом ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что аномальные морозы с северо-запада Европейской России не дойдут до Москвы.

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