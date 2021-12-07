Суд в Киеве разрешил задержать Поклонскую

Сейчас политик находится в Кабо-Верде
Киевский апелляционный суд разрешил задержать экс-прокурора Крыма Наталью Поклонскую, которая сейчас занимает должность российского посла в Кабо-Верде.
Ожидается, что после задержания Поклонская примет участие в рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, передает РИА Новости.
На Украине против экс-прокурора возбуждены дела о "государственной измене" и "нарушении законов и обычаев войны".
13 октября президент России Владимир Путин назначил Наталью Поклонскую послом в Кабо-Верде. Бывший депутат Госдумы и экс-прокурор Крыма призналась, что российский лидер исполнил ее мечту о дипломатической работе.
В МИД Украины обратились к властям Кабо-Верде по поводу "преступной деятельности" Поклонской в Крыму, напомнив, что экс-прокурор полуострова находится под санкциями Украины, ЕС, США, Канады и Японии.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram