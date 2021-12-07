Суд в Киеве разрешил задержать Поклонскую

Сейчас политик находится в Кабо-Верде

Киевский апелляционный суд разрешил задержать экс-прокурора Крыма Наталью Поклонскую, которая сейчас занимает должность российского посла в Кабо-Верде.

Ожидается, что после задержания Поклонская примет участие в рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, передает РИА Новости.

На Украине против экс-прокурора возбуждены дела о "государственной измене" и "нарушении законов и обычаев войны".

13 октября президент России Владимир Путин назначил Наталью Поклонскую послом в Кабо-Верде. Бывший депутат Госдумы и экс-прокурор Крыма призналась, что российский лидер исполнил ее мечту о дипломатической работе.

В МИД Украины обратились к властям Кабо-Верде по поводу "преступной деятельности" Поклонской в Крыму, напомнив, что экс-прокурор полуострова находится под санкциями Украины, ЕС, США, Канады и Японии.

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