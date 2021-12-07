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Ученые вычислили скорость распространения омикрон-штамма коронавируса

15:11
  • вторник
  • 07 декабря 2021

Летальных исходов среди зараженных этой разновидностью не зафиксировано

Ученые нашли подтверждение гипотезы о том, что омикрон-штамм коронавируса может быстрее предыдущих вариантов передаваться от человека к человеку. Группа под руководством Карла Пирсона из Лондонской школы гигиены и тропической медицины построила математическую модель на основе исследований пациентов с  COVID-19 из разных провинций ЮАР.
Власти ЮАР запретили выезд из страны заболевшим омикрон-штаммом

Выяснилось, что омикрон-штамм коронавируса может распространяться в два раза быстрее, чем вариант "дельта". Как отмечает южноафриканский новостной портал News24, пока неясно, приводит ли омикрон-штамм к более тяжелому течению болезни по сравнению с его предыдущими разновидностями.

В ВОЗ считают, что у "омикрона" большое число мутаций, которые вызывают обеспокоенность. Эпицентром распространения омикрон-штамма стал юг Африки, больше всего зараженных этой разновидностью коронавируса в ЮАР. Всего же новый штамм обнаружили более чем в 30 странах, передает ТАСС.

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