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Исследование подтвердило эффективность лекарств и вакцин против "омикрона"

15:55
  • вторник
  • 07 декабря 2021

Мутации вируса слишком незначительны, чтобы ускользнуть от антител

Изменения в структуре оболочки штамма коронавируса "омикрон" слишком незначительны, чтобы на них не действовали существующие лекарства и вакцины. К такому заключению пришли молекулярные биологи из США.
Названо "нервирующее" медиков свойство омикрон-штамма

С помощью нейросети AlphaFold2 исследователи получили и проанализировали информацию о белках "омикрона", с которыми соединяются антитела в организмах людей после вакцинации или перенесенного COVID-19, чтобы побороть проникающий в организм возбудитель болезни.

Хотя изначальная разновидность коронавируса достаточно сильно отличается от омикрон-штамма по механизму взаимодействия с антителами, различия в структуре самих белков оказались достаточно слабыми.

Хотя у нового штамма сила сцепления антител с оболочкой вириона оказалась на 4-52% ниже, тем не менее, антитела борются с инфекцией. Из этого ученые сделали вывод, что уже разработанные лекарства и вакцины на основе моноклональных антител все же будут эффективны в отношении "омикрона".

Для подтверждения выводов исследователям предстоит еще провести эксперименты с культурами клеток и с животными, сообщает bioRxiv.

Ранее руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова подтвердила, что созданный ФМБА препарат от коронавируса "Мир-19" будет эффективен и против омикрон-штамма. Организация ожидает завершения процедуры регистрации лекарства.

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