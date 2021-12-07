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Названа цель встречи Путина с премьером Греции

15:17
  • вторник
  • 07 декабря 2021

Переговоры лидеров станут сигналом потепления двусторонних отношений

Цель встречи президента России Владимира Путина и премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса — оживить отношения двух стран. Об этом заявил первый заместитель главы МИД Греции Милтиадис Варвициотис.

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В интервью радио Skai греческий политик рассказал, что переговоры лидеров России и Греции станут сигналом потепления двусторонних отношений. Как ожидается, Путин и Мицотакис встретятся 8 декабря в Сочи.

"Это не меняет основных характеристик внешней политики Греции, то есть нашего участия в ЕС и НАТО", - указал Варвициотис (цитата по РИА Новости).

По его словам, Греция планирует расширить экономическое сотрудничество с Россией: укрепить торговлю и привлечь инвестиции.

Ранее в Кремле рассказали, что на переговорах лидеров Греции и России планируется обсудить комплекс вопросов российско-греческого сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, а также обменяться мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.

В ноябре глава МИД Греции Никос Дендиас обсуждал по телефону предстоящий визит греческого премьера в Москву с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Тогда Дендиас сообщил на своей странице в Twitter, что визит премьера Греции в Россию запланирован на 8 декабря.

В последний раз лидеры Греции и России контактировали в марте. Тогда Путин поздравил президента и премьера Греции с Днем независимости.

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