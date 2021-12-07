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Темп снижения заболеваемости коронавирусом в России достиг 11%

15:33
  • вторник
  • 07 декабря 2021

Четверть ковидных коек в больницах свободны

Тенденция к снижению заболеваемости коронавирусной инфекцией сохраняется в России уже вторую неделю. Об этом во вторник, 7 декабря, рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

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Как уточнил глава Минздрава, темп снижения заболеваемости достиг 11%. В настоящее время амбулаторное лечение от COVID-19 проходят 660 тысяч россиян. Еще 168 тысяч человек находятся в стационарных лечебных учреждениях, в том числе более пяти тысяч — на аппаратах искусственной вентиляции легких.

Доля свободного коечного фонда в стране, выделенного для пациентов с коронавирусной инфекцией, достигает 25%.

При этом лечебные учреждения снабжаются всем необходимым для борьбы с коронавирусом, отметил Мурашко. В течение ближайших двух дней субъектам Федерации направят 89 млрд рублей, дополнительно выделенных на эти цели. Риска нехватки медицинского кислорода в больницах нет, препарат "Ремдесивир" против COVID-19 поставлен во все регионы, сообщает РИА Новости.

В России между тем выявили первые случаи заболевания коронавирусом штамма "омикрон". Однако руководитель научной группы разработки новых методов диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов выразил сомнение в том, что новая разновидность COVID-19 получит в стране широкое распространение.

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