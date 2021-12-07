Мишустин оценил как напряженную ситуацию с коронавирусом в России

Рост заболеваемости сохраняется в 11 регионах

Рост заболеваемости коронавирусом на прошлой неделе отмечен в 11 российских регионах. Эпидемиологическая ситуация в стране остается напряженной, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Ситуация с заболеваемостью ковидом в целом по стране остается напряженной. По итогам прошлой недели рост заболеваемости отмечен в 11 регионах", - сказал Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.

Премьер отметил: положение дел осложняется тем, что во многих странах уже зафиксирован новый штамм коронавируса – "омикрон". Полной ясности, как новая разновидность повлияет на общую картину, пока нет – тем не менее, надо быть готовым к любому сценарию, подчеркнул председатель правительства, передает ТАСС.

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