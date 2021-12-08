Гороскоп на сегодня, 8 декабря, для всех знаков зодиака

Тельцов ждет чудесный день, а Близнецам нужно быть осторожными со словами

Гороскоп на сегодня, 8 декабря, составлен астрологом Юлией Рыж специально для утреннего канала "Настроение" ("ТВ Центр").

Овны

Вы привыкли контролировать все вокруг, но окружающие от этого не в восторге. Попробуйте ослабить вожжи. Вы с удивлением убедитесь: мир не рухнет. А ваша команда и без надзора способна на многое.

Тельцы

Вас ждёт чудесный день! Вы грамотно выстроите личные границы, научитесь делегированию, попробуете себя в новом амплуа. И всё получится даже лучше, чем вы можете представить.

Близнецы

Сказанное сегодня может повредить вашей карьере и финансовой составляющей, так что взвешивайте каждое слово. А в некоторых ситуациях можно и вовсе промолчать.

Раки

Вам захочется анализировать, изучать, сравнивать. Эти действия удивительным образом приведут к важному результату, о котором вы даже не догадываетесь. Главное - быть упорным и терпеливым.

Львы

Вам сегодня все подвластно! Вы полны энергии, идей, так что двигайтесь к успеху. Хорошо, если возьмёте с собой помощника или друга: вдвоём сможете больше и быстрее.

Девы

Идеальный день! Игривое настроение поможет вам познакомиться с важным человеком, который повлияет на вашу карьеру и будущее в целом. Не упустите его.

Весы

Обычный темп жизни вам наскучил, хочется перемен. И это прекрасно, но сначала стоит просчитать все риски, нужное количество денег. Как только с ними будет решено, отправляйтесь на отдых.

Скорпионы

День сложится удачно, Вселенная играет за вас. Можно рискнуть, пойти ва-банк на переговорах, сделать предложение любимому человеку и даже сыграть свадьбу.

Стрельцы

День окажется противоречивым, наполненным сложными эмоциями. Переведите внимание внутрь себя. Это вдохновит и поможет окунуться в творчество.

Козероги

Вы узнаете новость, которая заставит вас поменять метод ведения бизнеса. Принесёт её незнакомый человек, который в ближайшее время окажет большое влияние на ваши предпочтения во всех сферах жизни.

Водолеи

Вам сегодня лучше остаться дома, заняться самообучением, пообщаться с человеком, чье мнение для вас важно. А ещё потанцуйте: ваше тело нуждается в расслаблении.

Рыбы

Вселенная подарит вам возможность, о которой давно грезите. Но чтобы ею воспользоваться, придётся согласиться с тем, что ранее категорически не воспринимали всерьез.

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