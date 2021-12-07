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Дима Билан показал могилу Александра Градского

16:20
  • вторник
  • 07 декабря 2021

Певец тяжело переживает уход близкого человека

Певец Дима Билан посетил могилу музыканта Александра Градского на Ваганьковском кладбище. Последнее пристанище умершего артиста усыпано снегом и цветами.

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"Земной путь завершился. Девять дней - один из важнейших дней, когда душе показывают не самые красивые картины. Близкие должны быть!" - подписал кадр Билан.

Он также сообщил, что ранее никогда не публиковал подобные фотографии, а сейчас почувствовал необходимость в этом.

"Каждый воспринимает уход близкого по-своему, и я не собираюсь никому нравиться в вопросе личном! Точка! У меня таких фотографий в профиле никогда не было, и я это делаю не для кого-то осуждающего, а для себя, как хронику жизни оставляю здесь! Важный момент моего личного прощания! В осознанном возрасте! Так, как я это чувствую, а не так, как хотят видеть многие!" - написал певец в инстаграме.

В комментариях артиста поддержали продюсер Яна Рудковская и композитор Игорь Крутой. Фанаты Билана также написали добрые слова в его адрес:

- Кому надо, тот чувствует вас! Не надо оправдываться перед кем-то. Сами строят стереотипы, вот и живут с ними!

- У каждого своя позиция! Прекрасно вас понимаю, сил вам и терпения! АБ в сердце навсегда!

- Димочка, держись! Твори музыку, учитель поддержит!

- Дима, перестаньте оправдываться, вы личность, достойный человек! Поступайте так, как подсказывает Вам сердце! Уважаю!

- Долгая память Александру Градскому.

Александр Градский умер 28 ноября. Народному артисту было 72 года. Незадолго до госпитализации музыкант жаловался на проблемы со здоровьем.

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