ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Склад с газовыми баллонами горит в подмосковной Истре

16:03
  • вторник
  • 07 декабря 2021

Огонь распространился на 10 тысяч квадратных метров

Площадь пожара на складе под Истрой в Подмосковье достигла 10 тысяч квадратных метров. В охваченном огнем ангаре в деревне Деньково хранятся 20 газовых баллонов.

При ликвидации пожара в Москве спасли 5 человек
В Челябинской области наградили ребенка, спасшего брата из пожара

"В 14:27 поступило сообщение о пожаре в складском одноэтажном здании на территории промзоны. Внутри хранятся стройматериалы", - сообщили в пресс-службе МЧС России.

По информации источника ТАСС в экстренных службах, пожару присвоен повышенный ранг сложности. К месту происшествия направлены дополнительные пожарные бригады. Информации о пострадавших не поступало.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Пожар
Пожар
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.