Склад с газовыми баллонами горит в подмосковной Истре

Огонь распространился на 10 тысяч квадратных метров

Площадь пожара на складе под Истрой в Подмосковье достигла 10 тысяч квадратных метров. В охваченном огнем ангаре в деревне Деньково хранятся 20 газовых баллонов.

"В 14:27 поступило сообщение о пожаре в складском одноэтажном здании на территории промзоны. Внутри хранятся стройматериалы", - сообщили в пресс-службе МЧС России.

По информации источника ТАСС в экстренных службах, пожару присвоен повышенный ранг сложности. К месту происшествия направлены дополнительные пожарные бригады. Информации о пострадавших не поступало.

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