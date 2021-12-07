ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин подтвердил гибель двух человек при стрельбе в МФЦ

15:58
  • вторник
  • 07 декабря 2021

Преступник задержан

Мэр Москвы Сергей Собянин отреагировал на стрельбу в МФЦ "Рязанский" на 1-й Новокузьминской улице. По его словам, погибли два человека, еще трое пострадали.

"В МФЦ "Рязанский" произошла трагедия. Убийцу задержали", - написал мэр на своей странице в соцсетях.

Собянин выразил соболезнования родным и близким погибших и пострадавших. По его словам, врачи оказывают всю возможную помощь раненым.

Ранее стало известно, что неизвестный устроил стрельбу в МФЦ "Рязанский". Сообщалось о нескольких погибших и пострадавших.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Сотрудники полиции
Сотрудники полиции
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.