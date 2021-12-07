Собянин подтвердил гибель двух человек при стрельбе в МФЦ

Преступник задержан

Мэр Москвы Сергей Собянин отреагировал на стрельбу в МФЦ "Рязанский" на 1-й Новокузьминской улице. По его словам, погибли два человека, еще трое пострадали.

"В МФЦ "Рязанский" произошла трагедия. Убийцу задержали", - написал мэр на своей странице в соцсетях.

Собянин выразил соболезнования родным и близким погибших и пострадавших. По его словам, врачи оказывают всю возможную помощь раненым.

Ранее стало известно, что неизвестный устроил стрельбу в МФЦ "Рязанский". Сообщалось о нескольких погибших и пострадавших.

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