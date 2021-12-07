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В результате стрельбы в московском МФЦ пострадала 10-летняя девочка

16:13
  • вторник
  • 07 декабря 2021

Возбуждено уголовное дело

В результате стрельбы в МФЦ "Рязанский" в Москве погибли два человека, еще четверо пострадали. Среди пострадавших есть 10-летняя девочка. 
Собянин подтвердил гибель двух человек при стрельбе в МФЦ

Список пострадавших публикует телеграм-канал 112:

1) Евгений Кондратьев, 35 лет,
2) София Козак, 10 лет,
3) Любовь Титова, 56 лет,
4) Зайнаб Таймазова, 33 года.

Неизвестный открыл стрельбу в МФЦ "Рязанский" во вторник вечером. Погибли два человека, в том числе посетитель центра. Преступника задержал сотрудник подразделения по вопросам миграции. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, пишет РИА Новости.

В свою очередь официальный представитель СКР по Москве Юлия Иванова заявила, что по факту стрельбы возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Незаконный оборот оружия". Об этом сообщает "Интерфакс".
 

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