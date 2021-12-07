Полиция раскрыла подробности стрельбы в московском МФЦ

На людей напал 45-летний житель столицы

В полиции рассказали о стрельбе в здании МФЦ "Рязанский", в результате которой погибли два человека. Злоумышленника, которым оказался 45-летний москвич, задержал сотрудник подразделения по вопросам миграции.

"В здание многофункционального центра на 1-й Новокузьминской улице вошел мужчина и открыл стрельбу по гражданам, после чего попытался скрыться. Находившийся на месте события сотрудник подразделения УВМ ГУ МВД России по Москве сумел догнать и обезвредить нападавшего, которым оказался 45-летний житель Москвы", - сообщили в пресс-службе МВД.

В результате трагедии два человека погибли, три получили ранения, в том числе 10-летняя девочка. По факту стрельбы возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Незаконный оборот оружия".

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования семьям погибших. "В МФЦ "Рязанский" произошла трагедия. Врачи делают все возможное по оказанию помощи раненым", - написал он в соцсети "ВКонтакте".

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