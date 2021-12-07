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Путин и Собянин открыли 10 станций Большой кольцевой линии метро

16:52
  • вторник
  • 07 декабря 2021

Поезда пошли на участке от "Мневников" до "Каховской"

Движение поездов на участке Большой кольцевой линии от "Мневников" до "Каховской" запустили президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин. В церемонии запуска новых станций российский лидер принял участие по видеосвязи.

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Путин оценил масштабы проделанной работы как гигантские. Президент отметил, что после завершения строительства всего объекта, смычки Большой кольцевой линии она будет претендовать на звание самого длинного метрокольца в мире, передает Агентство городских новостей "Москва".

Из 10 вновь вводимых станций семь – пересадочные. С них можно будет перейти на семь радиальных линий метро и две линии московских центральных диаметров. БКЛ - это 31 станция, кольцо соединит радиальные линии подземки на расстоянии до 10 километров от действующей Кольцевой линии.

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