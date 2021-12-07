Путин и Собянин открыли 10 станций Большой кольцевой линии метро

Поезда пошли на участке от "Мневников" до "Каховской"

Движение поездов на участке Большой кольцевой линии от "Мневников" до "Каховской" запустили президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин. В церемонии запуска новых станций российский лидер принял участие по видеосвязи.

Путин оценил масштабы проделанной работы как гигантские. Президент отметил, что после завершения строительства всего объекта, смычки Большой кольцевой линии она будет претендовать на звание самого длинного метрокольца в мире, передает Агентство городских новостей "Москва".

Из 10 вновь вводимых станций семь – пересадочные. С них можно будет перейти на семь радиальных линий метро и две линии московских центральных диаметров. БКЛ - это 31 станция, кольцо соединит радиальные линии подземки на расстоянии до 10 километров от действующей Кольцевой линии.

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