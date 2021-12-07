Путин и Собянин открыли сразу 10 новых станций столичного метро

Президент поблагодарил мэра за работу

В Москве сегодня открылся новый участок Большой кольцевой линии. Введенная в строй линия подземки свяжет районы запада и юга Москвы и позволит значительно улучшить транспортную доступность. В церемонии запуска пассажирского движения от "Мневников" до "Каховской" по видеосвязи принял участие Владимир Путин. Президент отметил, впервые в истории отечественного метростроения запускаются сразу десять станций. Таким образом, на сегодняшний день работают уже 22 платформы Большой кольцевой линии. В целом же она будет включать в себя 31 станцию. И сможет претендовать на то, чтобы называться самым длинным метрокольцом в мире. Владимир Путин подчеркнул, что москвичи могут гордиться реализацией такого крайне востребованного масштабного проекта. Президент поздравил проектировщиков и строителей с этим достижением. Он назвал сегодняшнее событие важной вехой в развитии всего столичного метрополитена.

"Такие высочайшие темпы развития нужно, безусловно, выдерживать и впредь. Я помню, как мы с вами около 10 назад, а может и больше, обсуждали проблемы, которые надвигаются на Москву, на этот огромный мегаполис и говорили, что это главный вызов для Москвы и москвичей, для городского руководства. Один из самых главных, если не самый главный. Это транспортные развязки. Делать город более современным, динамичным было важнейшей задачей. И, Сергей Семенович, я могу сейчас с полным основанием сказать, что вы и ваша команда справляетесь с решением этой задачи. Она вам по плечу. И в заключение хочу поблагодарит ь всех, кто задействован в создании московского метро. Впереди у вас еще много, много работы", - заявил Владимир Путин.

Мэр столицы Сергей Собянин сообщил президенту, что оставшиеся девять станций кольца планируется открыть в 2023 году. 70% этого гигантского, сложнейшего проекта уже реализованы.

"Вы в свое время поддержали стратегию развития Центрального транспортного узла - так сейчас называют Московский транспортный узел, через него проходят 60% всех пассажиров России, это огромный объем. Это и железные дороги, и МЦД. Большая кольцевая линия метро является центральным проектом транспортного узла, она как бы абсорбирует и объединяет все эти проекты, потому с Большой кольцевой линии будет пересадки на 44 различных направления - это и пригородные железные дороги, и МЦК, и МЦД, и радиальные направления метро. 70% этого гигантского проекта реализовано. Остаётся 30% - девять станций ,которые, безусловно, в основном мы построим уже в следующем году. Прошу вашего разрешения запустить движение", - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

"Начинайте!" – ответил Путин. После этого Собянин попросил начальника метро запустить движение.

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