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Стрелявший в московском МФЦ мужчина заговорил о "всемирном заговоре"

18:08
  • вторник
  • 07 декабря 2021

Задержанный находится в неадекватном состоянии

Два человека погибли и четверо ранены в результате стрельбы на юго-востоке Москвы. Трагедия произошла в многофункциональном центре "Рязанский".

По свидетельству очевидцев, огнестрельное оружие применил один из посетителей в результате конфликта, который возник из-за просьбы охранника надеть маску. Мужчина неожиданно начал стрелять. Погибли охранник и администратор МФЦ. Среди пострадавших - десятилетняя девочка.

Нападавшего удалось задержать оказавшемуся на месте сотруднику Главного управления МВД России по Москве. И это несмотря на то, что сам он был безоружен, а у нападавшего был пистолет и нож.

Мэр Москвы Сергей Собянин принес соболезнования семьям погибших. И отметил, что врачи делают все возможное по оказанию помощи раненым. Сейчас их оперируют. На месте ЧП работают оперативные службы. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Источник в правоохранительных органах сообщил, что в момент задержания мужчина находился в неадекватном, невменяемом состоянии. Он не может объяснить мотивы и говорит про коронавирус и "всемирный заговор". По предварительной информации, задержанный - местный житель 45 лет, бывший военнослужащий. Стрелял из травматического пистолета, переделанного в боевой.

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