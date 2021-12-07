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Путин и Байден начали переговоры

18:16
  • вторник
  • 07 декабря 2021

Лидеры говорят по видеосвязи

Во вторник вечером стартовали переговоры президентов России и США. Владимир Путин и Джо Байден обсудят важнейшие вопросы двусторонней и мировой повестки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва нацелена на диалог, несмотря на негативный фон со стороны Вашингтона. В Кремле также отметили, что не ждут никаких прорывов и относятся к мероприятию как к рабочему разговору в сложный период.

Переговоры в закрытом формате по защищенному каналу видеосвязи. К первому в истории наших стран видео-саммиту Владимир Путин присоединится из своей резиденции в Сочи, Джозеф Байден — из переговорной в Белом доме. Стороны сразу подчеркнули, что время онлайн встречи никто не ограничивает. Оба лидера настроены на диалог. Хотя иллюзий о том, что он будет простым, нет ни у кого.

"Не нужно ждать  никаких прорывов от этого разговора. Не нужно. Это рабочий разговор. В очень сложный период. Эскалация напряженности в Европе зашкаливает. Она экстраординарная. И, конечно, это требует личного обсуждения на высшем уровне", - сообщил Песков.

Напряженность нагнетают именно на Западе. Где уже несколько недель активно распространяют данные о якобы готовящемся Москвой вторжении на Украину. Что не раз официально опровергали в Кремле. Тем не менее, накануне разговора двух президентов западная пресса запестрела заголовками: США подготовили целый пакет санкций.

Причем, самых суровых, которые когда-либо применялись против иностранного государства. За исключением разве что Ирана и Северной Кореи. В списке и блокировка конвертации рублей в доллары, евро или британские фунты. Ограничения против энергетических компаний. И даже отключение российской банковской системы от международной платежной системы SWIFT.

Подробности смотрите в репортаже корреспондента "ТВ Центра" Екатерины Выскребенцевой.

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