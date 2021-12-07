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Ракова уточнила состояние пострадавших при стрельбе в МФЦ

17:36
  • вторник
  • 07 декабря 2021

Ранения получили четыре человека: 10-летняя девочка, две женщины и один мужчина

Состояние пострадавших при стрельбе в здании МФЦ "Рязанский" в Москве оценивается как тяжелое. Об этом сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова. Она уточнила, что две женщины и один мужчина доставлены в НИИ Склифосовского, десятилетняя девочка - в детскую Морозовскую больницу.

Полиция раскрыла подробности стрельбы в московском МФЦ
В результате стрельбы в московском МФЦ пострадала 10-летняя девочка

Ракова также рассказала, как работает система охраны в офисах "Мои документы". "Сигнал с них в случае кризисных ситуаций, таких как террористическая угроза, пожары и другие техногенные происшествия, напрямую поступает в правоохранительные органы. Также в каждом центре госуслуг работают охранники, которые в случае необходимости вызывают оперативные службы", - пояснила заммэра (цитата по АГН "Москва").

Стрельба в МФЦ произошла днем во вторник. Как пишет "Интерфакс", мужчина начал стрелять после того, как ему напомнили о необходимости надеть маску. Предварительно, на людей напал 45-летний москвич Сергей Глазов. Ему назначат психолого-психиатрическую экспертизу.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин принес соболезнования семьям погибших. Он назвал произошедшее в МФЦ трагедией.

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