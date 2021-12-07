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Путин призвал не торопиться с оценками опасности штамма "омикрон"

17:37
  • вторник
  • 07 декабря 2021

В условиях пандемии необходимо восстанавливать экономику России

Оценивать опасность нового штамма коронавируса "омикрон" преждевременно. Не стоит забегать вперед, заявил президент России Владимир Путин.

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"Хотя говорят он не такой вредный, вроде бы. Некоторые специалисты даже называют его "живая вакцинация", но не будем забегать вперед. Во всяком случае, отскок некоторый произошел, страхи оказались преждевременными", - сказал Путин.

Президент провел совещание по экономическим вопросам. Путин отметил, что восстановление экономики России идет в непростых условиях – в частности, в условиях продолжающейся пандемии COVID-19, передает "Интерфакс".

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