Путин призвал не торопиться с оценками опасности штамма "омикрон"

В условиях пандемии необходимо восстанавливать экономику России

Оценивать опасность нового штамма коронавируса "омикрон" преждевременно. Не стоит забегать вперед, заявил президент России Владимир Путин.

"Хотя говорят он не такой вредный, вроде бы. Некоторые специалисты даже называют его "живая вакцинация", но не будем забегать вперед. Во всяком случае, отскок некоторый произошел, страхи оказались преждевременными", - сказал Путин.

Президент провел совещание по экономическим вопросам. Путин отметил, что восстановление экономики России идет в непростых условиях – в частности, в условиях продолжающейся пандемии COVID-19, передает "Интерфакс".

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