Путин потребовал вернуть инфляцию к отметке в 4%

Это главная проблема для населения и бизнеса

Главная проблема для российских граждан и бизнеса – инфляция. В 2022 году ее необходимо вернуть к показателю в 4%, заявил президент России Владимир Путин.

"Главной проблемой сегодня и для экономики, и для граждан является рост инфляции. На конец ноября она составила 8,4%. В 2022 году необходимо обеспечить возвращение инфляции к целевому уровню в 4%", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.

Российский лидер отметил, что рост цен носит глобальный характер. Этому способствует чрезвычайно мягкая бюджетная политика ряда зарубежных стран с развитыми экономиками. По словам путина, правительство России должно сделать основной акцент на увеличении предложения товаров и услуг на внутреннем рынке - в первую очередь продовольственных товаров. Президент отметил, что кабмин уже предпринимает энергичные меры в этом направлении и выразил надежду, что они будут эффективными, передает "Интерфакс".

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