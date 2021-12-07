Как выглядят новые станции БКЛ метро. Фотогалерея

Во вторник Владимир Путин и Сергей Собянин запустили сразу десять станций

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин во вторник открыли новые станции Большой кольцевой линии метро. Из десяти станций девять являются новыми, еще одна открылась после реконструкции. Общая протяжённость участка составляет 20 километров. Введение новых станций позволит разгрузить отдельные линии метро, улучшить транспортное обслуживание жителей близлежащих районов и сократить интенсивность движения автотранспорта. "ТВ Центр" подготовил фотогалерею в честь открытия большого участка метро.

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