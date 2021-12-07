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СК опубликовал видео с места стрельбы в московском МФЦ

18:32
  • вторник
  • 07 декабря 2021

Возбуждено уголовное дело по факту гибели двух человек

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте оружия после стрельбы в МФЦ на рязанском проспекте в Москве. Задержанный пройдет психиатрическую экспертизу. СК опубликовал видео следственных действий на месте происшествия.
Стрелявший в московском МФЦ мужчина заговорил о "всемирном заговоре"

Вошедший в МФЦ мужчина неадекватно отреагировал на просьбу надеть маску. Он открыл стрельбу по посетителям и сотрудникам центра из пистолета  Glock. Травматическое оружие было переделано в боевое. В результате погибли два человека, еще четверо, в их числе 10-летняя девочка, серьезно пострадали. Как сообщила позже вице-мэр Москвы Анастасия Ракова, раненые госпитализированы в тяжелом состоянии.

На опубликованных кадрах видно, что территория вокруг МФЦ оцеплена. Рядом стоят машины скорой помощи, Следственного комитета и МВД. По данным полиции, мотивы стрелявшего неизвестны. После задержания он твердил о заговоре пандемии. Психическое состояние задержанного проверят специалисты.

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Следователи на месте стрельбы в МФЦ
Следователи на месте стрельбы в МФЦ
Следователи на месте стрельбы в МФЦ
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