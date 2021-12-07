Задержанного за стрельбу в МФЦ в Москве отправят на психиатрическую экспертизу

Во время задержания мужчина находился в невменяемом состоянии

Стрелявший в сотрудников и посетителей МФЦ на Рязанском проспекте в Москве мужчина был в невменяемом состоянии. Он выхватил пистолет, несмотря на то, что ни с кем из окружающих у него не было конфликта, сообщил источник в правоохранительных органах.

"Стрелок находился в невменяемом состоянии", - рассказал представитель силового ведомства.

По данным источника, мужчина открыл огонь из незарегистрированного оружия. Сначала он застрелил одного из сотрудников ГБУ "Жилищник", а затем охранника. Затем злоумышленник открыл огонь по мужчине с ребенком, которые оказались у него на пути. Кроме того, у мужчины была сумка с проводами. Сейчас ее изучают криминалисты на предмет наличия взрывчатых веществ.

По предварительной информации, во время задержания злоумышленник находился в невменяемом состоянии. А на допросе начал говорить про пандемию и мировой заговор. Соседи также отзываются о нем как о неадекватном человеке. Решено провести задержанному комплексную психолого-психиатрическую экспертизу. Эксперты выяснят, был ли он вменяем на момент преступления.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram