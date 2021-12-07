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Байден выразил надежду на личную встречу с Путиным

19:45
  • вторник
  • 07 декабря 2021

Американский лидер заявил об этом в начале переговоров с президентом России

Кремль опубликовал протокольные кадры начала общения президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Во вторник лидеры проводят онлайн-саммит по видеосвязи.

Увидев Байдена на экране, Путин приветственно поднял руку и сказал: "Рад видеть вас, господин президент". Байден в ответ сказал: "Добрый день. Рад видеть вас снова".

После этого американский лидер выразил сожаление, что не смог встретиться с Путиным на саммите "двадцатки" в конце октября в Риме, и выразил надежду, что они лично встретятся в рамках G20 в следующий раз.

Следующая встреча лидеров G20 намечена на октябрь 2022 года. Она должна пройти на индонезийском острове Бали.

Ранее пресс-служба президента России заявила, что не ждет прорыва от беседы лидеров сегодня. Путин также не будет выступать с заявлением после общения с Байденом. На общение выделили четыре часа. Основная тема саммита – кризис на Украине.

Подробнее об ожиданиях от переговоров лидеров США и России смотрите в репортаже "ТВ Центра":

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