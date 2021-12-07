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Один человек погиб в результате пожара в подмосковной Истре

19:24
  • вторник
  • 07 декабря 2021

Пожар локализован на площади 10 тысяч квадратных метров

Появились данные о жертвах пожара на складе стройматериалов возле подмосковной Истры. Как сообщиди в СК, погиб один человек – тело было обнаружено после локализации возгорания на площади 10 тысяч квадратных метров.
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"После локализации пожара было обнаружено тело мужчины - рабочего строительной организации. По данному факту следственным отделом… организовано проведение доследственной проверки", - сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

Сообщение о пожаре в складском одноэтажном здании на территории промзоны в деревне Деньково поступило в МЧС в 14:27. На складе хранятся стройматериалы, стало известно также о 20 газовых баллонах. Пожару присвоен повышенный ранг сложности, в тушении участвуют 80 человек и 30 единиц техники. Причины возгорания уточняются, передает ТАСС.

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