Непомнящий проиграл Карлсену в девятой партии за звание чемпиона мира

Счет в матче 6:3 в пользу норвежца

Девятая партия за звание чемпиона мира по шахматам, которая проходила в Дубае, завершилась победой норвежца Магнуса Карлсена. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий играл белыми фигурами.

Карлсен - действующий обладатель шахматной короны. Непомнящий получил возможность побороться за звание чемпиона мира благодаря выигранному им турниру претендентов. Ранее норвежец победил россиянина в шестой и восьмой партиях, остальные завершились вничью.

Счет в матче - 6:3 в пользу Карлсена. Следующая партия пройдет в среду. Всего запланировано 14 партий, однако матч может завершиться досрочно, если один из участников наберет 7,5 балла. Призовой фонд матча - 2 миллиона евро, передает "Интерфакс".

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