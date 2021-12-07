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Расстрелявший людей в столичном МФЦ был в невменяемом состоянии

20:29
  • вторник
  • 07 декабря 2021

Мужчине предстоит пройти психолого-психиатрическую экспертизу

Мужчина, застреливший двух человек в московском МФЦ, находился в невменяемом состоянии во время задержания. Об этом сообщили в правоохранительных органах. Кроме этого, соседи бывшего военнослужащего Сергея Глазова отзываются о нем как о неадекватном человеке.

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"Задержанному проведут комплексную психолого-психиатрическую экспертизу, которая покажет, был ли он вменяем на момент преступления и отвечал ли за свои действия", - сказал источник.

В СК позже подтвердили, что нападавшего отправят на психиатрическую экспертизу. "Ему будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза для оценки психического состояния и установления мотивов совершенного преступления", - сообщила представитель СКР по Москве Юлия Иванова.

Днем во вторник в Москве произошла трагедия: мужчина зашёл в центр "Мои документы" и открыл стрельбу по посетителям. Два человек погибли. Еще четверо получили серьезные ранения. В больнице находится девочка в возрасте десяти лет. Ее прооперировали.

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования семьям погибших.

Видео: стрелявший в московском МФЦ мужчина заговорил о "всемирном заговоре"

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