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Переговоры Путина и Байдена продолжались более двух часов

20:33
  • вторник
  • 07 декабря 2021

Беседа президентов России и США завершилась

Беседа президентов России и США по защищенному каналу видеосвязи завершилась. Переговоры Владимира Путина с Джо Байденом продолжались немногим более двух часов.

Байден выразил надежду на личную встречу с Путиным
Путин и Байден начали переговоры

Президенты начали разговор примерно в 18:08 по московскому времени, завершился он около 20:10. Ранее в Кремле сообщали, что лидеры намерены обсудить ситуацию на Украине и вопрос продвижения НАТО на восток.

В начале встречи Путин и Байден обменялись приветствиями, американский лидер выразил надежду на личную встречу с главой российского государства. Как передает ТАСС, стороны в беседе затронули проблемы стратегической стабильности и региональной безопасности – в частности, обстановку в Афганистане.

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