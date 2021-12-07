Суд в Дании снял арест с "Академика Иоффе"

Исследовательское судно сегодня же отправится в Россию

Суд в Дании удовлетворил апелляцию на арест российского научно-исследовательского судна "Академик Иоффе". Оно сегодня же отправится в Россию.

"Институт не сомневался в незаконности ареста и сделал свою работу по его вызволению качественно и быстро", - сообщил директор Института океанологии имени Ширшова Алексей Соков. Он добавил, что изъятые во время ареста документы уже возвращают на место, судно отправится домой после 22.00 по Москве.

О задержании российского научно-исследовательского судна " Академик Иоффе", которое используется Институтом океанологии имени Ширшова, посольство России в Дании сообщило в ноябре. Иск подала канадская компания One Ocean Expeditions Ltd, он был связан "с предыдущей коммерческой деятельностью" корабля, передает РИА Новости.

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