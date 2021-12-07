Собянин назвал героем погибшего при стрельбе в МФЦ охранника

Проявил героизм и старший лейтенант Георгий Домолаев, задержавший преступника

Сергей Собянин назвал героем погибшего при стрельбе в МФЦ сотрудника охраны. Мэр Москвы также поблагодарил полицейского, который в одиночку задержал злоумышленника.

"Погибший сотрудник охраны в МФЦ района Рязанский Алексей Рузлев повел себя геройски - в прямом смысле грудью закрыл от убийцы посетителей. Проявил героизм и старший лейтенант Георгий Домолаев - один, без оружия, задержал преступника. Настоящие герои", - написал мэр в блоге в соцсети "ВКонтакте".

Он также сообщил, что погиб сотрудник МФЦ Владимир Шеменев. "Страшно жалко. Нелепая трагическая смерть", - написал мэр.

Ранее сообщалось, что бывшего военнослужащего Сергея Глазова, задержанного за стрельбу в МФЦ на юго-востоке Москвы, направят на психиатрическую экспертизу. Об этом журналистам сообщили в правоохранительных органах. По предварительной информации, во время задержания он находился в невменяемом состоянии. О неадекватности мужчины говорят также и соседи.

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