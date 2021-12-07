Острые темы с глазу на глаз: Путин и Байден провели видеовстречу

Лидеры обсудили вопросы, вызывающие наибольшую обеспокоенность Москвы и Вашингтона

Несколько часов назад в режиме видеоконференции завершились переговоры президентов России и США. Владимир Путин и Джо Байден обсудили двусторонние отношения и важные международные темы, включая вопросы стратегической стабильности и ряда региональных конфликтов. Беседа проходила в закрытом режиме.

Два часа в формате тет-а-тет. Хоть и на расстоянии в 9 тысяч километров друг от друга. Для этого саммита двух глав государств впервые был использован специальный защищенный канал видеосвязи.

Владимир Путин присоединяется к переговорам из своей резиденции в Сочи. Джо Байден - который, судя по всему, не сразу разобрался с техникой - из переговорной в Белом доме.

"так, ну, вот. Здравствуйте! Рад вас снова видеть! К сожалению, мы не смогли встретиться во время Большой двадцатки. Надеюсь, в следующий раз мы уже увидимся лицом к лицу", - сказал Байден.

Тон вежливо-дружелюбный, сразу же отмечает западная пресса, которая разговор двух лидеров называет едва ли не главным внешнеполитическим событием за все президентство Байдена. Да, отношения Москвы и Вашингтона уже давно нельзя назвать не то что "хорошими" - хотя бы "нейтральными". Но сейчас градус противостояния особенно высок.

"Это рабочий разговор. В очень сложный период, который осуществляется. Эскалация напряженности в Европе зашкаливает. Она экстраординарная. И, конечно, это требует личного обсуждения на высшем уровне", - сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Причем, напряженность нагнетают именно на Западе. Где уже несколько недель активно распространяют данные о якобы готовящемся Москвой вторжении на Украину. Что не раз официально опровергали в Кремле. А накануне разговора двух президентов западная пресса запестрела заголовками: США подготовили целый пакет санкций. Самых суровых, которые когда-либо применялись против иностранного государства. За исключением разве что Ирана и Северной Кореи. В списке и блокировка конвертации рублей в доллары, евро или британские фунты. И ограничения против энергетических компаний. И даже отключение российской банковской системы от международной платежной системы SWIFT.

"Считаю, что это чистейшая провокация для того, чтобы нагнетать атмосферу, в том числе перед встречей президента Путина и президента Байдена. Для того, чтобы напрячь ситуацию до предела и таким образом попытаться оказать давление на нашу страну", - сообщил глава комитета Госдумы России по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

И ведь Запад попросту закрывает глаза на то, что Киев стягивает вооруженные силы к зоне конфликта. То и дело устраивает провокации, обстреливая территории ДНР и ЛНР. А военная поддержка - США в следующем году планируют выделить Украине 300 миллионов долларов - только подпитывает иллюзии местных политиков о том, что конфликт можно решить силой. И вот президент Зеленский, который только накануне говорил о необходимости возобновления работы в нормандском формате, уже заявляет: мир на юго-восток страны способна принести именно армия.

"Говорят, когда описывают похожие процессы, "поток сознания". Там не один поток сознания. Там потоки сознания, которые разнонаправлены. Что касается принципа мирного урегулирования, он единственно возможный. Мирное урегулирование может быть исключительно на основе прямого и недвусмысленного выполнения минских договоренностей", - рассказал глава МИД России Сергей Лавров.

При этом Вашингтон уже говорил, что хотел бы подключиться к переговорам. Но не в нормандском, а в новом, двустороннем формате. В Москве не возражают. Но с одним условием: Киев должен выполнить минские соглашения.

"Байден не заинтересован в реализации минских соглашений в полном объеме. Поэтому основная задача будет заключаться в том, чтобы не обострить серьезно ситуацию", - сказал Дмитрий Абзалов.

При этом, прикрываясь мифической угрозой со стороны Москвы, США и союзники по НАТО продолжают приближаться к нашим границам. И уже заговорили о возможности разместить ядерное оружие в Польше и оборудовать военные базы на территории Украины. Что для Москвы создает реальную угрозу. И будет, подчеркнул Владимир Путин, расцениваться как пересечение "красной" линии.

"Если на территории Украины возникнут комплексы какие-то ударные, подлетное время для Москвы будет семь, десять, а в случае размещения гиперзвукового оружия - пять минут. Вот представьте себе. Вы же в Москве живете, как я понимаю. До Москвы будет подлетное время пять минут. А нам что делать? Мы тогда должны будем создать что-то подобное", - заявил Путин.

Чтобы исключить эти угрозы в будущем и вернуть взаимное доверие, Москва предлагает юридически оформить гарантии нераспространения НАТО на Восток. Но в Вашингтоне от такого предложения уже предпочли отмахнуться.

"Сам диалог о "красных" линиях между Путиным и Байденом, чтобы там Байден ни говорил, что он какие-то там линии не признает или признает, не имеет значения, сам этот диалог позволяет нам отодвинуться от черты, за которой начинается прямая ядерная война", - сказал политолог Геворг Мирзаян.

Обсудили президенты и двусторонние отношения Москвы и Вашингтона, которые по-прежнему пребывают в весьма плачевном состоянии, и то как идет реализация достигнутых на саммите в Женеве договоренностей. В частности, по вопросам стратегической стабильности. И в Москве, и в Вашингтоне понимают, какими бы ни были отношения двух стран сейчас, сохранять диалог по этим вопросам крайне важно. Для всего мира.

Екатерина Выскребенцева, Егор Киселев. "ТВ Центр".

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