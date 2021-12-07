Большая кольцевая линия метро: как 10 новых станций изменят жизнь москвичей

Старт движению во вторник дали президент и мэр Москвы. Почему это событие называют знаковым?

В Москве открылся новый участок Большой кольцевой линии – всего заработали десять станций. Семь из них - пересадочные. Введенная в строй линия подземки заметно улучшит транспортную доступность целого ряда районов на юго-западе Москвы и сделает поездки более быстрыми и удобными. По видеосвязи в церемонии запуска пассажирского движения принял участие Владимир Путин.

Чтобы скоротать время в ожидании, местные жители изучают карту метрополитена. Теперь из Обручевского района хоть куда - везде близко. Еще утром уехать на работу можно было только на автобусе, теряя полчаса в пробках, вечером метро доставит чуть ли не к подъезду.

Для жителей 3 округов Москвы это исторический момент. Снимают на мобильный телефон, выходят в прямой эфир, звонят родным.

Тоннель, вход в вестибюль, первая очередь на кассу! Строители вперемешку с пассажирами покупают лимитированную карту "Тройка", выпущенную к важному событию. К перрону подъезжает первый поезд, жизнь на новой линии метро начинается.

У входа на станцию "Аминьевская" толпятся местные жители, у них двойная радость - вместе со станцией метро запустили и станцию железной дороги.

"10 станций запустили. "Аминьевскую", которой не было раньше. Станцию "Аминьевская" железной дороги. Такой транспортный узел. 20 минут до Киевского вокзала. Можно ехать на соседнюю станцию и пересаживаться на 5 линий метро!" – сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Но, похоже, не все верят своему счастью. После уговоров делегация спускается в подземку. В общем потоке - мэр Москвы. Лично показывает новую станцию.

Это одна из 10 станций БКЛ, открывшихся для пассажиров. Столько станций в современной истории отечественного метростроения не сдавали ни разу. Важность момента подчеркивает участие президента. Он поздравил москвичей, город и метростроителей с завершением важной работы.

"Такие высочайшие темпы развития нужно, безусловно, выдерживать и впредь. Я помню, как мы с вами около 10 назад, а может и больше, обсуждали проблемы, которые надвигаются на Москву, на этот огромный мегаполис и говорили, что это главный вызов для Москвы и москвичей, для городского руководства. Один из самых главных, если не самый главный. Это транспортные развязки. Делать город более современным, динамичным было важнейшей задачей. И, Сергей Семенович, я могу сейчас с полным основанием сказать, что вы и ваша команда справляетесь с решением этой задачи. Она вам по плечу. Хочу поблагодарит ь всех, кто задействован в создании московского метро. Впереди у вас еще много работы", - сказал президент России Владимир Путин.

Мэр столицы Сергей Собянин сообщил президенту, что оставшиеся девять станций БКЛ планируется открыть в 2023 году. И тогда кольцо замкнётся. 70% сложнейшего проекта выполнены.

"Вы в свое время поддержали стратегию развития Центрального транспортного узла - так сейчас называют Московский транспортный узел, через него проходят 60% всех пассажиров России, это огромный объем. Это и железные дороги, и МЦД. Большая кольцевая линия метро является центральным проектом транспортного узла. Всё это строительство ведётся в действующем городе, пересекаются действующие линии железной дороги, метрополитена, автомобильные магистральные дороги. Сужается проезжая часть автомобильных дорог, создавая проблемы во время строительства", - заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Новая линия проходит по территории трех округов - Западного, Юго-Западного и Южного - и включает в себя часть реконструируемой Каховской линии. С сегодняшнего дня будут работать 22 станции Большой кольцевой линии. Это почти 44 километра пути и 90 километров однопутных тоннелей. 10 новых станций подземки существенно разгрузят город и улучшат движение.

Большая кольцевая линия – самый масштабный проект столичного метростроения. По завершении строительства ее протяжённость составит 71 километр. Из десяти новых станций семь доступны для пересадки. С них можно попасть на МЦД и другие радиальные линии метрополитена. Участок Мнёвники - Каховская свяжет шесть линий. И более десятка жилых районов с населением почти полтора миллиона человек. А еще линии Московских центральных диаметров. Подсчитано, что с запуском этого участка на юго-западе Москвы значительно разгрузятся не только радиальные линии, но и наземные транспортные артерии.

Каждая из 10 новых станций БКЛ построена по типовому проекту - это станции неглубокого заложения, отличаются они лишь дизайном. Посмотрите, какой яркий интерьер! Станция "Новаторская" оправдывает энергию изобретательства.

К слову, архитектурным решением стали стеклянные витражи, украшающие перрон, впервые применены при строительстве метрополитена. В недалеком будущем - пересадка на строящуюся Троицкую линию. Открывшееся движение существенно сэкономит время на поездки. Поезда, которые будут курсировать по БКЛ – это самые современные модели "Москва 2020". Так что изучать новые маршруты теперь можно будет с комфортом.

Анастасия Мартынова, Андрей Булычёв, Александр Козликин, Дмитрий Жучков, Валерия Рождественская, Александр Медведев, "ТВ Центр".

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