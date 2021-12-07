Попова: 24 прибывших из ЮАР пассажира госпитализированы с COVID-19

Выявлены два случая "омикрона"

Положительный тест на коронавирус либо симптомы COVID-19 выявлен у прибывших в Россию из ЮАР пассажиров. В стационары отправлены 24 человека, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Из общего количества приезжих - там почти под сотню, - госпитализировано уже из обсерватора в стационар 24 человека", - сказала Попова в эфире телеканала "Россия 1".

Глава Роспотребнадзора уточнила, что ПЦР-тест дал положительный результат лишь у части пациентов. Есть среди госпитализированных и те, у кого тест отрицательный, однако налицо клинические проявления заболевания. Заражение штаммом "омикрон", по слолвам Поповой, подтвердилось лишь в двух случаях.

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