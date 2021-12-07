Офицер рассказал, как обезвредил напавшего на МФЦ в Москве

Георгий Домолаев в одиночку и без оружия бросился защищать людей

Полицейские сняли оцепление вокруг главного входа в отделение столичного МФЦ "Рязанский", где днём произошло ЧП со стрельбой. Вход в здание закрыт, продолжают работу оперативные службы. По последним данным, следствие рассматривает версию спланированного нападения. С мужчиной, который открыл огонь, убил двоих и ранил четырёх человек, работают правоохранители. Прокуратура Москвы взяла ход расследования под свой контроль.

Те, у кого на глазах происходила эта трагедия в МФЦ "Рязанский", рассказывают примерно одно и то же. Мужчина, предположительно, его зовут Сергей Глазов, зашёл в здание. Прошел в помещение, где располагается центр. На входе его, как это обычно бывает, встретил администратор, который, предположительно, попросил надеть гражданина маску. В ответ на эту просьбу посетитель сразу же выстрелил. Сначала в сотрудника МФЦ. Затем в охранника, который, вероятно, попытался остановить убийцу. После чего прицельный огонь был открыт уже по всем, кто в этот момент находился внутри.

"В МФЦ "Рязанский" произошла трагедия. В результате стрельбы неизвестного погибли два человека. Убийцу задержали. Приношу соболезнования пострадавшим и семьям погибших. Врачи делают всё возможное по оказанию помощи раненым", - написал мэр Москвы Сергей Собянин в блоге.

Среди них один ребёнок. А также трое взрослых. Мужчина и две женщины. Всех их быстро доставляют в лучшие больницы Москвы, и, учитывая тяжелое состояние, сразу же направляют в операционные.

"Четыре человека получили ранения. Три из них: один сотрудник нашего МФЦ, молодая девушка, посетительница и сотрудник "Жилищника", который располагается в этом же здании. Все трое находятся на сегодняшний день в институте Склифосовского, где проходят операции. Состояние всех трёх тяжелое. Ребёнок - это девочка. Операция только что завершена. Она прошла успешно", - заявила заммэра Москвы Анастасия Ракова.

"Сразу скажу, что состояние девочки при поступлении оценивалось как средней тяжести. Девочка была в сознании. При осмотре - огнестрельное сквозное ранение мягких тканей шеи. Операция носила достаточно простой характер, в большей степени косметический. Только что закончена. В данный момент времени девочка у нас находится в палате пробуждения и через тридцать минут будет спущена в общее отделение, где ее уже ждет мама и папа", - рассказал Валерий Горев, главный врач ГБУЗ "Морозовская ДГКБ ДЗМ".

Но жертв, по всей видимости, могло быть и больше, если бы не сотрудники МФЦ, которые прятали в кабинетах посетителей. И если бы не действия старшего лейтенанта Георгия Домолаева. В момент нападения он был в здании. Услышав хлопки и пожарную сирену, полицейский выбежал в коридор. Очевидцы указали ему на мужчину, который быстро уходил из здания. Офицер Домолаев, будучи без оружия, бросился за преступником, у которого при себе был пистолет и нож, сумев в итоге задержать убийцу.

"При задержании данный гражданин оказал сопротивление. Я увидел у него на поясе нож и огнестрельное оружие. При задержании я не дал данному гражданину попытки воспользоваться данным оружием. Обезвредил его и дожидался прибытия помощи, – рассказал офицер полиции Георгий Домолаев.

"По подозрению в совершении указанных преступлений задержан 45-летний мужчина. В ближайшее время он будет доставлен в подразделение ведомства для проведения с ним необходимых следственных действий. Для оценки психического состояния мужчины будет назначена психолого-психиатрическая судебная экспертиза", - заявила Юлия Иванова, старший помощник руководителя по вопросам взаимодействия со СМИ ГСУ Следственного комитета России по городу Москве.

Как сообщают некоторые издания и Telegram-каналы, ссылаясь на свои источники в правоохранительных органах, задержанный вел себя, действительно, неадекватно. По другой версии, преступник спланировал все заранее. Вот его в наручниках и под усиленной охраной привозят на допрос. Лица не видно. Однако следователи уже точно установили личность мужчины. В его квартире сегодня прошел обыск. До позднего вечера криминалисты работали и в здании МФЦ "Рязанский", где произошла стрельба. По данному факту возбуждено сразу несколько уголовных дел. Убийце может грозить наказание вплоть до пожизненного заключения.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр".

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