Раскрыто содержание переговоров Путина и Байдена

С деталями выступила пресс-служба Белого дома

Москва и Вашингтон продолжат диалог по ситуации вокруг Украины. Поручения своим командам дали президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден по итогам состоявшихся 7 декабря переговоров.

"Оба президента дали указания своим командам продолжать работу и США будут делать это в тесной координации с союзниками и партнерами", - сообщила пресс-служба Белого дома по окончании беседы лидеров двух стран.

По данным пресс-службы, Путин и Байден обсудили планы совместной работы по региональным вопросам – в частности, по Ирану. Есть договоренность продолжить диалог Москвы и Вашингтона по киберпреступлениям, а также по вопросам стратегической безопасности, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram