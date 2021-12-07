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Раскрыто содержание переговоров Путина и Байдена

21:46
  • вторник
  • 07 декабря 2021

С деталями выступила пресс-служба Белого дома

Москва и Вашингтон продолжат диалог по ситуации вокруг Украины. Поручения своим командам дали президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден по итогам состоявшихся 7 декабря переговоров.

Переговоры Путина и Байдена продолжались более двух часов
Путин и Байден начали переговоры

"Оба президента дали указания своим командам продолжать работу и США будут делать это в тесной координации с союзниками и партнерами", - сообщила пресс-служба Белого дома по окончании беседы лидеров двух стран.

По данным пресс-службы, Путин и Байден обсудили планы совместной работы по региональным вопросам – в частности, по Ирану. Есть договоренность продолжить диалог Москвы и Вашингтона по киберпреступлениям, а также по вопросам стратегической безопасности, передает РИА Новости.

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