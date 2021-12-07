Пункты о санкциях против долга России и "СП-2" исчезли из оборонного бюджета США

Сенатская поправка не содержит этого положения

Согласованный сенаторами проект американского оборонного бюджета не содержит пункта о запрете на приобретение и продажу лицами из США вновь выпущенных российских суверенных долговых обязательств. Документ с сопутствующими разъяснениями опубликован на сайте комитета по делам вооруженных сил палаты представителей Конгресса.

"Законопроект в Палате содержал поправку (раздел 6417), которая предполагала введение запрета на транзакции, касающиеся нового российского суверенного долга. Сенатская поправка не содержит этого положения", - сказано в пояснениях к законопроекту. Отмечается, что согласованный вариант документа также не содержит этого пункта.

Также американские законодатели исключили из проекта положение о введении санкций против "Северного потока - 2". Пункт о рестрикциях в отношении газопровода обязывал президента США ввести санкции в отношении российского проекта, передает ТАСС.

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