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Пункты о санкциях против долга России и "СП-2" исчезли из оборонного бюджета США

22:09
  • вторник
  • 07 декабря 2021

Сенатская поправка не содержит этого положения

Согласованный сенаторами проект американского оборонного бюджета не содержит пункта о запрете на приобретение и продажу лицами из США вновь выпущенных российских суверенных долговых обязательств. Документ с сопутствующими разъяснениями опубликован на сайте комитета по делам вооруженных сил  палаты представителей Конгресса.
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"Законопроект в Палате содержал поправку (раздел 6417), которая предполагала введение запрета на транзакции, касающиеся нового российского суверенного долга. Сенатская поправка не содержит этого положения", - сказано в пояснениях к законопроекту. Отмечается, что согласованный вариант документа также не содержит этого пункта.

Также американские законодатели исключили из проекта положение о введении санкций против "Северного потока - 2". Пункт о рестрикциях в отношении газопровода обязывал президента США ввести санкции в отношении российского проекта, передает ТАСС.

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