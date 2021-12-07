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Переговоры Путина и Байдена прошли в режиме тет-а-тет

22:48
  • вторник
  • 07 декабря 2021

Даже переводчики находились в другом помещении

Президенты России и США общались наедине. В комнатах, откуда велась трансляция по защищенному каналу видеосвязи, находились только Владимир Путин и Джо Байден. Даже переводчикам отвели отдельные помещения.
Раскрыто содержание переговоров Путина и Байдена

"Дело в том, что переговоры шли жестко в режиме "один на один", то есть даже переводчики находились в другом помещении, в этом зале был только президент", - рассказал корреспондент телеканала "Россия 1".

Съемка велась из кабинета Владимира Путина в его сочинской резиденции "Бочаров ручей". На рабочем столе президента России установлена кнопка, с помощью которой он мог связаться с кем-то вне своего кабинета. Как сообщает телеканал, на столе также находился телефон для связи на случай каких-либо неполадок. Пользоваться им Путину не пришлось, все прошло штатно.

Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена длились более двух часов. Лидеры обсудили ситуацию на Украине и в Афганистане, проблемы стратегической стабильности и борьбу с киберпреступностью.

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