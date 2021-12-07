Попова назвала причину сокращения срока действия ПЦР-теста

Дело в высокой заразности новых штаммов

Высокая заразность новых штаммов коронавируса - "дельты" и "омикрона" – вынудили принять решение о сокращении срока действия ПЦР-тестов, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Сократить пришлось, потому что ... и контагиозность дельты, понятно, достаточно высокая и контагиозность нового штамма заявлена еще более высокая. Поэтому здесь ждать 72 часа уже неверно", - пояснила Попова в эфире телеканала "Россия 1".

Как сообщалось ранее, срок действия ПЦР-тестов на коронавирус сокращен до 48 часов с момента получения результата. По словам Поповой, все лаборатории, проводящие тесты, подключены к государственной системе учета результатов анализа и немедленно передают туда информацию.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram