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Кремль оценил прошедший онлайн-саммит Путина и Байдена

23:12
  • вторник
  • 07 декабря 2021

Беседа была откровенной

В Кремле назвали откровенным разговор глав России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Продолжительные переговоры, которые прошли во вторник в формате видеоконференции, носили деловой характер, оценила пресс-служба российского президента.

Переговоры Путина и Байдена прошли в режиме тет-а-тет
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Раскрыто содержание переговоров Путина и Байдена

Россия и США продолжат диалог для поддержания международной безопасности, говорится в сообщении Кремля по итогам онлайн-саммита.

В частности, президенты обсудили реализацию итогов российско-американского саммита, который прошел в Женеве в июне в 2021 году.

Преобладающее место в разговоре заняла проблематика, связанная с внутриукраинским кризисом и отсутствием прогресса в выполнении Минских договорённостей 2015 года.

"Президент России на конкретных примерах проиллюстрировал деструктивную линию Киева, направленную на полный демонтаж Минских соглашений и договорённостей, достигнутых в "нормандском формате", высказал серьёзную озабоченность по поводу провокационных действий Киева против Донбасса", - заявили в Кремле.

Ранее детали переговоров раскрыла пресс-служба Белого дома. Там сообщили, что президенты договорились продолжить диалог Москвы и Вашингтона по киберпреступлениям, а также по вопросам стратегической безопасности.

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