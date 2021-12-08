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"Говорить об этом вслух нельзя": политолог оценил разговор Путина и Байдена

08:53
  • среда
  • 08 декабря 2021

Лидеры обсуждали чувствительные вещи, заявил Алексей Мухин

Переговоры президентов России и США стали темой программы "События. 25-й час". Алексей Фролов обсудил со своими гостем, для чего западные СМИ перед саммитом Владимира Путина и Джо Байдена нагнетали атмосферу, пугая свою аудиторию "агрессивными устремлениями" Москвы.
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Понизится ли градус напряжения в отношениях двух держав после диалога? И смогут ли США подключиться к урегулированию кризиса на юго-востоке Украины?  На эти и другие вопросы ведущего ответил гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин.

"Американская сторона пыталась позиционировать вхождение Байдена в диалог с Путиным как вхождение брутального политика в диалог с человеком, который вынужден оправдываться. Именно поэтому Россию "назначили" агрессором, навесили на нее еще много разных собак. Но все это оказалось шумовой завесой. Байден и Путин, судя по всему, обсуждали настолько чувствительные вещи, что говорить об этом вслух нельзя. Или можно, но самыми общими фразами. В последний раз, когда встречались Путин и Байден, Конгресс и американская пресса буквально разорвали американского президента, обвиняя его в том, что он чуть ли не сдался Владимиру Путину. И теперь Байден и его команда будут конструировать информационную реальность, которая говорит, что он не уступил", - рассказал он.

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