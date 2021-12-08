Жителей Мурманской области попросили не выходить из дома из-за морозов

Столбики термометров опустились до -34

Непогода бушует сразу в нескольких российских регионах. Аномальные морозы не только на Чукотке и в Магаданской области, но и на северо-западе страны.

В Мурманской области столбик термометра опустился до -34 градусов. В МЧС призывают жителей по возможности не выходить на улицу, а также не перегружать электрические сети. По прогнозам метеорологов, потепления на этой неделе в Заполярье не предвидится.

Сильные морозы придут на смену снегопадам и в столичный регион. В Москве уже сегодня до минус 12, а к выходным - до минус 20. Накануне выпало рекордное количество осадков. На уборку вышли более 10 тысяч единиц спецтехники и целая армия дворников.

Мощный снегопад со штормовым ветром обрушился на Нижегородскую область. МЧС развернуло специальные пункты помощи водителям на трассах. А столица региона встала в одной огромной пробке. Когда ситуация улучшилась, коммунальщики начали ликвидировать последствия стихии.

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