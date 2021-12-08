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Экипаж "Союза" проводили на Байконуре под песню "Трава у дома" на японском

09:01
  • среда
  • 08 декабря 2021

Корабль доставит на орбиту двух космических туристов из Японии

Необычные проводы в космос устроили очередному международному экипажу. Даже традиционная песня зазвучала по-новому - впервые "Трава у дома" была исполнена не только на русском, но и на японском языках.

Сегодня на орбиту корабль Союз-МС-20 поведет россиянин Александр Мисуркин, вместе с ним к МКС отправятся два космических туриста - миллиардеры из Японии Юсаку Маэдзава и Ёдзо Хирано.

Накануне Госкомиссия одобрила полет. Старт с космодрома "Байконур" запланирован на 10:38 по московскому времени. И уже через шесть часов "Союз" причалит к российскому модулю "Поиск". Экипаж  проведет на орбите 12 суток, а потом отправится на Землю.

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