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Госдеп подтвердил намерение изолировать Россию от мировой финансовой системы

08:24
  • среда
  • 08 декабря 2021

На это могут быть направлены новые санкции

Новые ограничительные меры в отношении России могут быть направлены на ее изоляцию от мировой финансовой системы. Об этом заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.
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Представитель Госдепа подчеркнула, что рассматривается полная изоляция России от мировой финансовой системы "со всеми последствиями, которые это повлечет для российского бизнеса, жителей России, для их возможностей в плане работы, поездок, торговли".

Также Нуланд отметила, что в отношении санкционных мер изучается "весь набор вариантов", сообщает ТАСС.

Ранее осведомленные источники западных СМИ заявили, что новые антироссийские санкции, введение которых рассматривают власти США и Евросоюза, подразумевают в числе прочего ограничения на конвертацию рублей в другие валюты.

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