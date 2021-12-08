Госдеп подтвердил намерение изолировать Россию от мировой финансовой системы

На это могут быть направлены новые санкции

Новые ограничительные меры в отношении России могут быть направлены на ее изоляцию от мировой финансовой системы. Об этом заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.

Представитель Госдепа подчеркнула, что рассматривается полная изоляция России от мировой финансовой системы "со всеми последствиями, которые это повлечет для российского бизнеса, жителей России, для их возможностей в плане работы, поездок, торговли".

Также Нуланд отметила, что в отношении санкционных мер изучается "весь набор вариантов", сообщает ТАСС.

Ранее осведомленные источники западных СМИ заявили, что новые антироссийские санкции, введение которых рассматривают власти США и Евросоюза, подразумевают в числе прочего ограничения на конвертацию рублей в другие валюты.

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