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Врач указал на необычный симптом у детей с омикрон-штаммом

08:42
  • среда
  • 08 декабря 2021

Официальные комментарии в этой связи не поступали

У детей, столкнувшихся со штаммом коронавирусной инфекции "омикрон", может появиться "необычная сыпь. Об этом заявил врач из Великобритании Дэвид Ллойд.
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Эксперт указал на отличия детских симптомов от взрослых. В числе особенных симптомов, наряду с сыпью, он перечислил усталость, головную боль и потерю аппетита.

Хотя у небольшой группы пациентов с COVID-19 всегда фиксировались высыпания, среди детей с "омикроном" сталкиваются с сыпью до 15% пациентов, подчеркнул Ллойд.

Официальные комментарии в этой связи не поступали, сообщает РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что считает преждевременным оценивать опасность нового штамма коронавируса "омикрон". Тем не менее, надо учитывать возможное воздействие, так как экономику России приходится восстанавливать в условиях пандемии.

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