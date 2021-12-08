В США призвали Россию вывести военных из Приднестровья

Соответствующая резолюция вынесена на рассмотрение Конгресса

На рассмотрение американского конгресса вынесен проект резолюции, содержащий призыв к России вывести военные силы "с международно-признанной территории Молдавии".

При этом речь ведется о Молдавии. Приднестровская республика является непризнанным западным сообществом государством.

Авторы законодательной инициативы, члены палаты представителей США Дэвид Прайс и Август Пфлюгер, назвали присутствие в Приднестровье российских вооруженных сил и военной техники "оккупацией молдавской территории и нарушением территориального суверенитета страны".

Конгрессмены заявили, что поскольку политика Соединенных Штатов направлена на поддержку независимости Молдавии и нерушимости ее границ, Москва должна вывести свои силы "с международно признанной территории" республики, сообщает RT.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram