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В России предложили новую льготу для работающих пенсионеров

09:41
  • среда
  • 08 декабря 2021

Предлагается продлить отпуск для данной категории граждан до 31 календарного дня

Для работающих пенсионеров должен быть установлен более продолжительный оплачиваемый отпуск. С такой инициативой выступил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.
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В обращении к главе Минтруда эксперт напомнил, что работающие пенсионеры имеют право на ежегодный оплачиваемый отпуск сроком 28 дней и дополнительный отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью 14 дней.

При этом несовершеннолетним работающим в настоящее время предоставляется оплачиваемый отпуск до 31 календарного дня.

Для поддержки пенсионеров, продолжающих трудовую деятельность, многие из которых в силу возраста имеют проблемы со здоровьем и нуждаются в дополнительном отдыхе, Орлов попросил оценить целесообразность увеличения продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска для данной категории граждан до 31 дня.

При этом допотпуска без зарплаты предлагается также оставить, сообщает RT.

Ранее Антон Орлов предложил бесплатно предоставлять планшетные компьютеры и услуги мобильного доступа к интернету пенсионерам. Он указал, что пожилым людям необходим доступ к порталам государственных и муниципальных услуг, приложениям для записи на прием в медицинские учреждения.

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