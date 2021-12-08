С легким паром: 6 правил здоровой бани

Как правильно парится - советы профессионального банщика

Банный сезон объявляется открытым, и париться нужно правильно, чтобы получать от этого процесса только пользу. О правилах здоровой бани – в интервью "ТВ Центру" рассказал профессиональный банщик Сергей Беляев.

В баню нужно идти не на полный желудок

- Когда вы идете в баню, вы должны что-то перекусить, легкий салатик, какие-нибудь яблочки, фрукты, можно немножко и холодец употребить, специальный холодец, без мяса. В этом случае белка будет минимум, холодец придаст вашему организму, суставам гибкость, поверьте мне, и вы смело идете в баню.

Париться нужно не торопясь

- Баня - это философия здорового образа жизни. Тот, кто понял жизнь, тот не торопится. Поэтому мы с вами заходим в парилочку, температура не должна превышать при первом заходе 60 градусов по шкале Цельсия, при первом заходе, прогреваемся плавно первые 5-7 минут и выходим. То есть мы должны запустить процесс потоотделения, это обязательно! Есть несколько стимулов. Перед заходом в парилочку выпить горячего чая или погреть ножки, чтобы хорошо попотеть.

Не использовать мыло

- Я обычно говорю, что в бане люди не моются. Во всяком случае, в сегодняшней бане. В баню приходят париться, получать удовольствие, дышать. Поэтому, мыло использовать в бане нежелательно. Вы можете помыться перед баней или после бани, но в процессе парения мыло с собой брать нельзя.

В перерывах надо пить много жидкости

- Много жидкости - это слишком громко сказано. Нужно употреблять жидкость, но жидкость нужно употреблять с умом. Что это значит? Это нужно, значит, взять горячий чаек, либо теплую минеральную воду. Для чего мы должны пить во время парения? Мы пьем, чтобы восстановить водно-солевой баланс, когда мы потеем, поры открываются, из организма выходит жидкость.

Париться нужно лежа

- Когда мы с вами заходим в парилку, многие из нас присаживаются на полог и сидят, сидят и греются. Но, температура в парилке, она разнится, внизу температура меньше. А наверху выше, а кровь у нас поступает откуда? Снизу. Обязательно положить под голову подголовник или хороший веник, березовый или липовый, и в этом случае, вы получаете комфортное состояние для организма, а организм подарит вам тоже удовольствие.

Избегать резкой подачи пара

- Печей большое многообразие, то есть печь, это тот предмет, куда мы поливаем воду на камни, а оттуда излучается пар. Когда кто-то переборщит, то вот этот пар будет настолько интенсивный, что даже можно получить какой-то ожег. Нужно по чуть-чуть, не спеша, основательно, вдыхать и выдыхать. С легким паром.

По материалам утреннего канала "Настроение".

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