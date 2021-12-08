Мировые СМИ обсуждают итоги переговоров Путина и Байдена

Разговор получился конструктивным, но приведет ли он к новой перезагрузке отношений?

Мировые СМИ и экспертное сообщество обсуждают итоги виртуального саммита Владимира Путина и президента США Джо Байдена. Переговоры, стартовавшие накануне вечером, продлились 2 часа в закрытом для прессы формате. В Белом доме и в Кремле уже озвучили подробности. Так, лидеры затронули целый комплекс чувствительных тем - от украинской проблематики до сугубо двустороннего взаимодействия.

После завершения телемоста детали двухчасового разговора раскрывают помощники президентов России и США. Оба назвали беседу Владимира Путина и Джо Байдена откровенной. В Москве отметили: были моменты и для шуток, и для взаимных комплиментов, и для семейных воспоминаний – 7 декабря годовщина нападения японской авиации на американскую базу Перл-Харбор. Там американский лидер потерял своих родных и близких. Однако самая продолжительная тема переговоров – ситуация на Украине.

"Президент Байден был прямым и откровенным с президентом Путиным, как и всегда. Он прямо сказал президенту Путину, что, если Россия продолжит вторжение на Украину, США и наши европейские союзники ответят сильными экономическими мерами. Мы предоставили бы украинцам дополнительные оборонительные материалы, сверх того, что мы уже предоставляем. И мы дополнительно укрепили бы наших союзников по НАТО на восточном фланге. Он также сказал президенту Путину, что есть еще один вариант: деэскалация и дипломатия", - сообщил советник по национальной безопасности Джейк Салливан.

Как и прогнозировалось, Байден озвучил опасения относительно мифической группировки российских войск, сконцентрированной у границы с Украиной. Западные СМИ со ссылкой на разведслужбы Соединенных Штатов говорили о 175 тысячах солдат и офицеров, якобы готовых в любую минуту перейти в наступление. При этом, что делают на Украине для деэскалации и дипломатии НАТОвские инструкторы и образцы военной техники, в Вашингтоне не уточняют.

"Путин сказал: вас, американцев, беспокоят наши батальоны на российской территории, за тысячи километров от США. А нас реально беспокоит наша безопасность, безопасность России в глобальном смысле, в глобальном масштабе. Это примерно то, что Путин прокомментировал в конце беседы, подводя итог состоявшемуся обмену мнениями по данному вопросу", - заявил помощник президента России по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков.

По словам Юрия Ушакова, российский президент прямо заявил Байдену, что Украина саботирует реализацию минских соглашений. Как сообщили в Белом доме, США готовы поддержать реализацию договоренностей, подписанных в столице Белоруссии. Кроме того, лидеры России и США условились о "предметных консультациях" по чувствительным вопросам безопасности, включая отказ от расширения НАТО на восток и размещение ударных вооружений в граничащих с Россией странах. Теперь этим займутся помощники президентов.

"Саммиты такого рода обычно готовятся таким образом, что договоренности достигаются до самого саммита. На саммите президенты обсуждают те вещи, о которых не договорились министры иностранных дел, потому что это не их уровень. Или обсуждают какие-то тонкости. повестка формируется заранее на протяжении многочисленных встреч на техническом уровне", - рассказал политолог Геворг Мирзаян.

Еще один чувствительный вопрос – ограничения для работы дипломатов. Джо Байден пожаловался: штата консульских работников после введения запретов и ограничений не хватает для выполнения обычных дел. Владимир Путин предложил решение.

"Обнулить все накопившиеся ограничения, просто все, и вернуть дипслужбы наши. Это могло бы послужить нормализации в каких-то других направлениях нашего сотрудничества", - сообщил Ушаков.

Путин и Байден обсудили практическое взаимодействие в борьбе с киберпреступностью и переговоры по иранской ядерной сделке – они возобновились в Вене в конце ноября.

Когда в Москве было утро, а в США ночь, ведущие западные издания, подводя итоги переговоров, в заголовки вынесли одну и ту же мысль: Байден пригрозил Москве. В этом стройном ряду только издание Daily Mail обратило внимание на резюме бывшего президента США Дональда Трампа:

"Владимир Путин смотрит на нашу жалкую капитуляцию в Афганистане, оставляющую после себя погибших солдат, американских граждан и военную технику стоимостью 85 миллиардов долларов. Затем он смотрит на Байдена. Он не беспокоится!"

Впрочем, зная Трампа, в этом пассаже может угадываться желание уколоть своего оппонента. В переговорах России и США действительно не произошло прорыва – как и предупреждали в Кремле. Но опасения высказаны и работа по нормализации отношений началась.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram